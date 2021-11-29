انقطاع الكهرباء اليوم عن محطة محولات غرب المحلة 3 ساعات لتعديل الأحمال

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن انقطاع الكهرباء سيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية عشر ظهرا وذلك لتعديل احمال بمحطة المحولات، موضحة أن المناطق التي سوف تتأثر بالانقطاع هي قري "دنوشر ، السجاعيه ، العامرية"، وناشدت الشركة قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة .