اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 05:05 ص
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انقطاع الكهرباء اليوم عن محطة محولات غرب المحلة 3 ساعات لتعديل الأحمال

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 05:00 ص
انقطاع الكهرباء اليوم عن محطة محولات غرب المحلة 3 ساعات لتعديل الأحمال قطع الكهرباء- أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاع كهرباء شرق الغربية، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب المحلة جهد "11/66" وذلك اليوم الإثنين الموافق 2021/11/29.
 
 
وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن انقطاع الكهرباء سيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية عشر ظهرا وذلك لتعديل احمال بمحطة المحولات، موضحة أن المناطق التي سوف تتأثر بالانقطاع هي قري "دنوشر ، السجاعيه ، العامرية"، وناشدت الشركة قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة .
 
 

 


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