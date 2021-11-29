اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:54 ص
أكرم القصاص
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انطلاق فعالية الجامعة العربية للتضامن مع فلسطين تحت شعار "الاحتيال سياسة الاحتلال"

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:54 ص
انطلاق فعالية الجامعة العربية للتضامن مع فلسطين تحت شعار "الاحتيال سياسة الاحتلال" جانب من الجلسة
بيشوى رمزى

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نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة) حضورياً اليوم ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الفعالية السنوية بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" تحت شعار " الاحتيال سياسة الاحتلال " وهو اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة في قرارها رقم( 40/32 ب) لسنة 1977، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.
 
وتتضمن الفعالية  إلقاء كلمات سياسية تضامنية من الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، القاها مساعده رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابو على ، ومنسق الامم المتحدة المقيم لدي مصر إيلينا بانوفا ، ومنطوب مصر لدي الجامعة العربية السفير محمد ابو الخير ، وسفير فلسطين المناوب لدى مندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، وعرض فيلم قصير بهذه المُناسبة، ثم افتتاح معرض لوحات جدارية يعرض بالوثائق أساليب الاحتلال الاحتيالية لنهب ومُصادرة الأراضي الفلسطينية.
 
وشارك فى الفعالية إلى جانب المندوبين الدائمين  وأعضاء المندوبيات لدى جامعة الدول العربية ، لفيف من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لفلسطين المُعتمدين لدى جمهورية مصر العربية كذلك مُمثلو المنظمات العربية والدولية وحشد من الشخصيات العامة المدعوّة.
 
وتأتي هذه الفعالية التي تنظمها سنوياً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس التي كفلتها مبادئ القانون الدولي وأكدتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وذلك في نطاق الاحتفاليات التي تنظمها الأمم المُتحدة وعديد من المُنظمات الدولية والقوى والمؤسسات الوطنية في عواصم العالم دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرّف.

فلسطين

الجامعة العربية

الشعب الفلسطيني

ابو الغيط

جامعة الدول العربية

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