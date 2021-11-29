اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 4 رحلات سياحية أوكرانية وأخرى إيطالية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 6 رحلات طيران مختلفة بينهم رحلة داخلية، و4 رحلات قادمة من المطارات الأوكرانية المختلفة، ورحلة من ميلانو الإيطالى، ضمن 78 رحلة طيران دولية وداخلية تصل المطار خلال الأسبوع الجارى.

وكان استقبل مطارى الغردقة ومرسى علم أمس الأحد 116 رحلة طيران دولية ومحلية أقلت على متنها قرابة 17 ألف راكب، حيث استقبل مطار الغردقة 105 رحلات طيران دولية ومحلية مختلفة من بينها 27 رحلة طيران قادمة من المطارات الروسية.

فيما استقبل أمس مطار مرسى علم الدولى 11 رحلة طيران من بين 78 رحلة طيران تصل إلى المطارات خلال الأسبوع الجارى حيث يستقبل المطار خلال الأسبوع 10 رحلات أوربية مختلفة، حيث أظهر جدول الرحلات وصول 4 رحلات داخلية و74 رحلة دولية.

كما أكدت جدول الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم وصول أول رحلة هولندية خلال الأسبوع الجارى، وكذلك 6 رحلات من إيطاليا و17 رحلة من ألمانيا و5 رحلات تشيكية، و12 رحلة من بولندا، والأكثر وصولا من أوكرانيا، حيث يستقبل المطار 24 رحلة أوكرانية.

كما تصل مطار مرسى علم 3 رحلات من سويسرا و2 من بيلا روسيا وأخرى من فرنسا ورحلة من لتوانيا ورحلتين من ملادوفا، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة على الوافدين من كل دول العالم.