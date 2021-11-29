الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في ألبانيا

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أكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في ألبانيا والإصلاحات الاقتصادية فيها.

وأعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي عن تهنئته لألبانيا بمناسبة عيدها الوطني مشيرا إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وألبانيا تمتد لأكثر من 109 أعوام.

ونوه إلى أن الصداقة بين البلدين تمتد إلى أكثر من قرن من الزمن حين كان الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ويلسون يدافع بقوة عن استقلال ألبانيا خلال مؤتمر السلام بباريس عام 1919.

وأشاد الوزير بلينكن بما قامت به ألبانيا من فتح حدودها أمام المواطنين الأفغان المحتاجين لافتا إلى أن الولايات المتحدة وألبانيا حليفان في حلف شمال الأطلسي "ناتو" كما سيتجاوران في العام المقبل بمجلس الأمن الدولي.