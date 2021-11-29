المغرب يؤكد دعمه لحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية

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أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اتصالا هاتفيا مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا.

وأفاد بيان للخارجية المغربية بأن بوريطة أكد خلال الاتصال بنجلاء المنقوش دعم المغرب القوي، لحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وتأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل مشترك وعملي، بما يسهم في الجهود لإيجاد حل نهائي للأزمة، يضمن استقرار ليبيا ونماءها.

وأضاف البيان أن بوريطة، هنأ حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الحكمة التي أظهرتها منذ توليها مسؤولياتها.

وأشار البيان إلى أنه خلال الاتصال جرى التشاور والتنسيق حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وذكر البيان أنه "في إطار العلاقات بين المغرب وليبيا، أبلغت نجلاء المنقوش نظيرها المغربي أن ليبيا قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المغرب ودعم الترشيح المغربي لهذه الفترة. وسيتم إبلاغ هذا القرار رسميا إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي".

وأشار البيان إلى تطرق الوزيرين، خلال الاتصال الهاتفي، لوضعية تجمع دول الساحل والصحراء، مؤكدين عزمهما على التنسيق لإعطاء دفعة قوية للمنظمة وعودة مؤسساتها للعمل في مقراتها الرسمية والطبيعية.