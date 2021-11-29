المعاينة الأولية للعقار المنهار بشبرا: مكون من 16 شقة وتم إخلاء السكان

كشفت المعاينة الأولية لانهيار عقار بمنطقة شبرا، أن العقار مكون من أرضى و 4 طوابق على مساحة 150 مترا، وكل طابق به 3 شقق سكنية ماعدا الطابق الأرضى والأخير به شقتان فقط بإجمالى 16 شقة سكنية، والعقار خال من السكان بتاريخ 27 نوفمبر.

وأضافت المعاينة أن العقار سقط اليوم وأدى إلى تأثر العقارات المواجهة له، حيث تم إخلاء عقار من 5 طوابق رقم 18 من السكان، والعقار رقم 20 و22 بمعدل 10 أسر بتلك العقارات لحين الانتهاء من إجراء المعاينة اللازمة لكافة العقارات المجاورة له، وانتداب لجنة هندسية لكتابة التقارير اللازمة لكافة المنازل حرصًا على سلامة المواطنين.

وكان عقار خال من السكان انهار مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان ولم ينتج عنه اى مصابين، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بانهيار منزل بمنطقة شبرا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا، كما تبين أن المنزل وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد اى سكان بداخله نهائيا، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.