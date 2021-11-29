اليوم السابع
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المتهم بتصوير السيدات بحمام مطعم بمدينة نصر يعترف: حطيت الكاميرا في السقف

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:20 م
المتهم بتصوير السيدات بحمام مطعم بمدينة نصر يعترف: حطيت الكاميرا في السقف سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عامل بإحدى المطاعم بالقاهرة لقيامه بتصوير السيدات المترددين على المطعم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشأن شكوى داخل إحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

 

بالانتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول (أحد الأشخاص وزوجته – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) طرف ثانى (مدير المطعم وعامل به)، وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى، بسبب قيام العامل المشار إليه بوضع هاتفه المحمول أعلى سقف دورة مياه السيدات بالمطعم "فى وضع تسجيل الفيديو – لتصوير السيدات".

 

بمواجهة الطرف الثانى، اعترف العامل المشار إليه بارتكاب الواقعة وضبط بحوزته الهاتف المحمول، وبفحصه تبين احتواؤه على عدد (3) مقاطع فيديو بذات المضمون.


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