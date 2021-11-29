الكهرباء: نتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة لتنفيذ استراتيجية 2035

كتبت ــ رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة تسير بخطى سريعة للتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ وتحقيق استراتيجية الدولة 2035 فى التوسع فى الاعتماد على الطاقات المتجددة وعلى رأسها الشمس و الرياح و الهيدروجين الأخضر.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اهتمام وزارة الكهرباء بمشروعات الطاقة المتجددة في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا على أهمية تضافر المؤسسات وتكافتها لتقديم العديد من المشروعات وإنجاحها، حيث إن وزارة الكهرباء لا تعمل بمفردها، فعلى سبيل المثال الدراسات الخاصة بالهيدروجين الاخضر تتم بالتعاون مع وزارة البترول.

وتابع شاكر، أنه لابد من الاستفادة من الموارد في مصر للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة واستغلالها فى مشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى أن المستقبل يتطلب، التعامل مع معطيات عديدة منها الهيدروجن الأخضر،للمساهمة في تقديم الحلول لتوفير الطاقة.