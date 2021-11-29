اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تشارك السريانية فى عمل زيت الميرون بألمانيا

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:18 م
الكنيسة الأرثوذكسية تشارك السريانية فى عمل زيت الميرون بألمانيا الكنيسة الأرثوذكسية والسريانية
كتب ـ محمد الأحمدى

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شارك الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمال ألمانيا اليوم فى صلوات عمل زيت الميرون المقدس للكنيسة السريانية بألمانيا، الذى تم عمله بيد البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثانى بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

وأقيمت صلوات عمل زيت الميرون المقدس في دير السريان في مدينه ڤاربورج الألمانية.

الكنيسة الأرثوذكسية تشارك السريانية
الكنيسة الأرثوذكسية تشارك السريانية

ويتكون الميرون من إضافة 27 مادة مستخلصة كزيوت عطرية إلى زيت الزيتون عالى النقاء، وكانت الطريقة التقليدية التى تستخلص بها تلك الزيوت من أصولها النباتية تقوم على إجراء بعض العمليات الكيميائية مما يستهلك وقتاً كبيراً ومجهوداً كثيراً بالإضافة إلى الفقد الذى يصل إلى 30% وتتطاير المواد العطرية أثناء التسخين.

وقال البابا تواضروس، إن زيت الميرون تم إعداد الخطوة الأولى منه يوم الأربعاء 10 مارس وهى خلط الزيوت ويتم مع القراءات الكنسية والألحان ويوم الخميس تم عمل التقديس وعبارة عن صلوات وقراءات وهذه هى المرة الوحيدة التى يقرأ فيها سفر نشيد الأناشيد لوجود كمية كبيرة من الزيوت والمواد العطرية.

وتأتى الخطوة الثالثة يوم شم النسيم صباحا وهى وضع الخميرة وهى كمية من الميرون السابق وأول ميرون يتم وضع جزء من الميرون السابق له، وأول ميرون كان عبارة عن حنوط السيد المسيح مخلوطة بالحنوط على الجسد وكل ميرون يتم عمله يصبح مخلوط بالحنوط الموجودة على السيد المسيح ويعتبر ذلك سر من أسرار الكنيسة.

وأضاف أن الميرون يتم توزيعه فى عبوات وتم عمل كمية تكفى لثلاث سنوات فى عبوات كيلو وعبوات 125 سم، وتم عمل 620 كيلو ميرون و380 كيلو غاليلون ميرون تعنى طيب وغاليلون تعنى بهجة.

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

 

جانب من عمل زيت الميرون
جانب من عمل زيت الميرون

 

زيت الميرون
زيت الميرون

 


الكنيسه الارثوذكسيه

الكنيسه السريانيه

زيت الميرون

المانيا

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