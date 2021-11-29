القوى العاملة: تحرير 21 محضرا لمنشآت مخالفة وتلقى 40 شكوى عمالية بالفيوم

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة ، صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 29 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 14 عاملا غير منتظم، و3890 جنيها رعاية صحية لـ 19 عاملا، فضلاً عن تسجيل 79 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشارت الوزارة إلى أن المديرية قامت بتعيين 463 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 21 شاباً من ذوى الهمم والقدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1865 من راغبى عمل، فضلا عن استخراج 525 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريرها عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 269 منشأة، وأسفر عن تحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية، كما تلقت 40 شكوى عمالية، تم بحثها بالكامل، وعقد ندوتين توعية للعمال .

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 95 منشأة، وأسفر عن تحرير 21 محضراً للمنشآت المخالفة، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.