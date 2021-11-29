اليوم السابع
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القومية للاستشعار عن بُعد تنظم معسكرًا لابتكار الأفكار الريادية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:22 ص
القومية للاستشعار عن بُعد تنظم معسكرًا لابتكار الأفكار الريادية الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
كتب ــ محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، حول فعاليات معسكر لابتكار الأفكار الريادية بقاعة الاجتماعات الكبرى بالهيئة.

وأشار التقرير، إلى أن المعسكر تم تنظيمه بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويستهدف أعضاء الهيئة المعاونة، والطلاب والعاملين بالجامعات، وحاضر فيه نخبة من الخبراء، منهم د.وفاء عبدالرشيد مدير نوادي ريادة الأعمال ومكاتب التايكو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس تامر أحمد الخبير بنادي ريادة الأعمال.

ويهدف المعسكر إلى التعريف بكيفية توظيف الأفكار، واستغلالها بطرق مختلفة، والتدريب على كيفية العصف الذهني لتوليد فكرة المشروع، والتعريف بالمراحل التي يمر بها رائد الأعمال، بداية من البحث عن الفكرة، وحتى إنشاء مشروع صغير أو شركة ناشئة، وكذا التدريب على كيفية كتابة خطة العمل الخاصة بفكرة المشروع، فضلاً عن العمل على تطوير مهارات رواد الأعمال الطموحين، ونشر ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال بينهم، وتوفير كافة احتياجاتهم؛ ليكونوا رواد أعمال ناجحين، وقادة المستقبل، والحرص على دعم ومساندة المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات.

كما تضمنت أنشطة المعسكر مقدمة عن الابتكار وريادة الأعمال، وتحديد مهام أعضاء الفريق، وتقسيم الفرق، والعمل على تحديد المشكلة محل الدراسة، وتحديد شريحة العملاء "المستخدمين" مع إيجاد الحلول، من خلال تطبيق الحل المطروح كنموذج عمل، وتقديم كل فريق لعرض تقديمي، يشتمل على نموذج العمل المقترح، ثم تأتي بعد ذلك الخطوات التالية والدعم، من خلال برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.


الابتكار

ريادة الأعمال

التعليم العالى

اخبار مصرية

الاستشعار من البعد

البحث العلمى

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