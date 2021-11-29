الغرف التجارية العربية: ليبيا بمرحلة تحول تاريخى وتعد محورا هاما لجذب الاستثمار

كتب إسلام سعيد

شارك أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي في فعاليات المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المنعقد في ليبيا بتاريخ 28 و 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، والذي شهد حضورا مصريا بارزا بمشاركة اكثر من 50 رجل أعمال ومستثمر مصري، هذا فضلا عن حضور اكثر من 500 مشارك من ليبيا ومن 14 دولة عربية، و3 دول اجنبية من ايطاليا والنمسا وألمانيا.

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وأكد حنفي في كلمته الافتتاحية في المؤتمر أن "ليبيا تعيش مرحلة تحول تاريخي، وهي بفضل حكمة شعبها ومسؤوليها استطاعت ان تعبر مرحلة الخطر الذي كان يحدق بها، وتمر اليوم نحو مرحلة الهدوء والاستقرار والذي سيترسخ اكثر فاكثر بعد عرس الانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر المقبل".

وحظي المؤتمر برعاية رسمية من جانب حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وبحضور رسمي بارز من جانب اركان الدولة في ليبيا، يتقدمهم دولة نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بو جناح، الى جانب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمد الرعيض، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار في ليبيا جمال الغموشي، وغيرهم من الشخصيات الرسمية البارزة في ليبيا.

وشدد الدكتور خالد حنفي، أن "ليبيا عادت وستعود الى سابق عهدها ومجدها، بدليل الاستقرار الذي بدأت تشهده والذي تمثل بهذه المشاركة الحاشدة من جانب 14 دولة عربية و3 دول أجنبية"، لافتا إلى أن "الاقتصاد الليبي رغم كل التحديات والظروف من المتوقع ان يشهد نموا اقتصاديا حقيقيا باقرار المؤسسات الدولية يتراوح بين 65-70 % مع نهاية هذا العام".

وقال: الموسرات الاقتصادية تؤشر الى شيء ايجابي، وهدا امر يبنى عليه، خيث كذبك بدا قطاع النفط يستعيد عافيته في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا"، مشددا على انه "على الرغم من المؤشرات الايجابية التي بالتاكيد يبنى عليها، الا ان هناك عوائق بيروقراطية يجب ازالتها من اجل الاستمرار في البناء على التطور الاقتصادي الحاصل".

وشدد على أن "ليبيا يجب ان تكون محور اقتصادي في المنطقة والعالم، وليس مجرد سوق يستورد من الخارج، فليبيا بحكم موقعها تمثل نقطة ارتكاز رابط بين دول البحر الابيض المتوسط واوروبا وأفريقيا وباقي دول العالم العربي".

واكد حنفي أن "الفكر الاقتصادي تغير الان، ولا بد من مواكبة هذا التغير، ومن هذا المنطلق المطلوب من القيادة في ليبيا أن تعمل على توفير المزيد من الوسائل التي تساعد اصحاب الاعمال من العالم العربي والعالم على الاستثمار في ليبيا".

وشهد المؤتمر اطلاق المنصة العامة لتشجيع الاستثمار، والتي تهدف الى تسهيل اعمال المستثمرين وتخفيف القيود البيروقراطية من احل تحفيز الاستثمارات الاجنبية في ليبيا.