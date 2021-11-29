الصحة تكشف نتائج تحاليل PCR لركاب طائرة "خالد عليش" القادمة من جنوب أفريقيا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدم صحة وصول مواطن مصرى حامل لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" إلى مطار القاهرة، على الطائرة القادمة من دولة جنوب أفريقيا، والتي كان بين ركابها الإعلامى خالد عليش وزوجته.
وأوضح "عبدالغفار" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الطائرة كان على متنها 11 راكبا مصريا، مؤكدا أن نتائج تحاليل جميع الركاب جاءت سلبية لفيروس كورونا.
وأضاف أنه وفقا لأحدث الإجراءات التي أوصت بها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، فإن ركاب الطائرة سيخضعون للعزل فى المنزل لمدة أسبوعين، على أن يتم عمل تحليل PCR بعد قضاء 7 أيام فى العزل.
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