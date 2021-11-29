الصحة تعقد يوما علميا لتقييم برامج الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات

كتب ــ وليد عبد السلام

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم العلمي الأول للصيدلة الإكلينيكية، أمس الأحد، لتقييم برامج الصيدلة الإكلينيكية بـ7 مستشفيات مُمثلة لمختلف القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الصحة.



يأتي ذلك انطلاقاً من حرص وزارة الصحة والسكان، على تفعيل دور الصيدلي الإكلينيكي في مختلف المستشفيات؛ للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



عُقد اليوم العلمي بمشاركة أعضاء لجنة التقييم العلمي، والتي تضم الدكتور عبدالحميد عبيد رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية والعميد السابق لكلية الصيدلة بجامعة حلوان، والدكتورة سمر منصور نائب العميد للشئون الأكاديمية بالجامعة الألمانية، والدكتور محمد حسن رئيس وحدة الصيدلة الإكلينيكية بالجامعة الألمانية، والدكتور شريف كمال مدير برامج الصيدلة الإكلينيكية بأحد المستشفيات، والدكتورة مارينا رشاد استشاري الصيدلة الإكلينيكية وإدارة المستشفيات، وبحضور مدير الإدارة المركزية للصيدلة، ومدير الإدارة العامة للحميات بوزارة الصحة وصيادلة من مختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية.



وأوضح الدكتور إيهاب كمال مساعد الوزير لشئون التعليم الطبي المهني، أن اليوم العلمي تضمن إقامة مناظرة بين أقسام الصيدلة الإكلينيكية بـ7 مستشفيات، شملت مستشفى أم المصريين العام، وصدر العباسية، و6 أكتوبر التابع لهيئة التأمين الصحي، ومستشفى الزيتون التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات حميات شملت العباسية، وبنها، وحلوان، وذلك لتقييم برامج الصيدلة الإكلينيكية وتبادل الخبرات.

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وأضاف أن التقييم تم بناءً على جهود فرق الصيدلة الإكلينيكية المبذولة داخل كل مستشفى، ومدى حصولهم على التدريبات الهادفة لرفع كفاءتهم، وما حققوه من إنجازات في تقليل نسب الأخطاء الدوائية، لافتا إلى أنه بناء على تقييم اللجنة سيتم تحديد الاحتياجات التدريبية للصيادلة الإكلينيكيين، ووضع خطة عمل لتنفيذها.



وقال إن المستشفيات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بمختلف أقسامها سيتم دعمها بأحدث التجهيزات الخاصة بتطبيق برامج الصيدلة الإكلينيكية، منوهاً إلى أنه سيتم تعميم التوصيات والمقترحات التي تم إقرارها في اليوم العلمي لتطبيقها بجميع المستشفيات.









