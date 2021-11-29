الصحة تطلق 5 قوافل طبية لمدة يومين ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية التى تشملها القوافل الطبية تتضمن النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التى تشملها القوافل الطبية وهي القاهرة والمنيا والدقهلية ومطروح والاسماعيلية.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة في المحور الصحي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في كافة التخصصات مجانا، كما أن المبادرة مستدامة وقوافلها تجوب جميع المحافظات بالتناوب.