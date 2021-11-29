اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الصحة بالبيت الأبيض" تحذر من موجة خامسة لفيروس كورونا

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:00 ص
"الصحة بالبيت الأبيض" تحذر من موجة خامسة لفيروس كورونا مستشار الصحة بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي،
أ ش أ

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حذر كبير مستشاري الصحة بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، من أن الولايات المتحدة الأمريكية من المحتمل أن تواجه موجة خامسة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن الأعداد المتزايدة من الأمريكيين الملقحين ومتلقي الجرعة المعززة قد يحد من شدتها.

وقال فاوتشي - في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لشبكة (سي بي إس) الأمريكية - "نحن بالتأكيد أمام احتمالية دخولنا موجة خامسة من الجائحة"، مشيرا إلى أن الموجة الخامسة وشدتها ستتوقف على ما تتخذه الولايات المتحدة من إجراءات خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف أن هناك 62 مليون أمريكي مؤهلين للحصول على اللقاح لكنهم لم يتلقوا أي جرعات بعد، وهناك ملايين ممن تلقوا اللقاح منذ 6 شهور على الأقل وحاليا بدأت مناعتهم ضد الفيروس تتضاءل وهو ما يعني أنه ينبغي عليهم تلقي جرعة معززة.

وأوضح فاوتشي أنه "إذا تلقى جميع المؤهلين اللقاح وكذلك الأطفال بين 5 إلى 11 عاما واستطعنا تحقيق ذلك بنجاح يمكننا تخفيف حدة أي زيادة في أعداد الإصابات".

 


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كورونا

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