اليوم السابع
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الصحة التونسية: 5 ملايين و105 آلاف و502 شخص استكملوا التلقيح ضد كورونا

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:21 ص
الصحة التونسية: 5 ملايين و105 آلاف و502 شخص استكملوا التلقيح ضد كورونا التلقيح ضد كورونا بتونس
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان لها مساء الأحد ارتفاع إجمالي عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 5 ملايين و105 آلاف و502 شخص.

وأجرت وزارة الصحة 30 ألفا و544 عملية تلقيح ضد فيروس كورونا، من بينها 8494 عملية تلقيح بالجرعة الثالثة.

من ناحية أخرى، دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى "إبقاء الحدود مفتوحة" بينها في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في بيان ان "منظمة الصحة العالمية تقف إلى جانب الدول الافريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة"، داعية الدول إلى "تبني مقاربة علمية" تستند إلى "تقييم المخاطر

 


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تونس

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