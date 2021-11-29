الصحة: إتاحة تسجيل الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما غدا للحصول على لقاح كورونا

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيتم خلال الساعات المقبلة البدء في تطعيم الإطفال الأقل من 18 عاما وحتي 12 عاما، وتابع: إقرار ولي الأمر شرط حصول الأطفال فى الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا على لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر فتح التسجيل أمام الراغبين في التطعيم من تلك الفئة غدًا الثلاثاء، على أن يلى ذلك إرسال رسائل هاتفية لإبلاغهم بمكان وموعد تلقي الجرعة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن موافقة ولي الأمر شرطًا أساسياً لحصول الطفل على اللقاح، وبدونها لن يتم تطعيمه.

كان مجلس الوزراء أعلن الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عامًا بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا"، بعدما سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف