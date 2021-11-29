اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الشراء الموحد": وصول 907 آلاف و200 جرعة من لقاح جونسون اليوم لمطار القاهرة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:27 م
"الشراء الموحد": وصول 907 آلاف و200 جرعة من لقاح جونسون اليوم لمطار القاهرة لقاح جونسون
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت هيئة الشراء الموحد أنه من المقرر وصول شحنة لقاح جديدة إلى مطار القاهرة اليوم بواقع 907 آلاف و200 جرعة من لقاح جونسون.

أوضحت هيئة الشراء الموحد، أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات  (GAVI)، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

ولفتت إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وناشدت المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة  https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.


الصحة

لقاح جونسون

لقاح كورونا

كوفاكس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة