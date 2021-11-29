السجن 3 سنوات لتاجر ذهب وربة منزل و3 أشخاص فى واقعة تزوير بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 5 أشخاص بينهم تاجر ذهب وربة منزل بالسجن 3 سنوات، لقيامهم بالاشتراك مع موظف عمومى فى تزوير محررات رسمية، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد، ومحمد عبد العظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وأمانة سر نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 7061 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة فاقوس، عندما أحالت نيابة فاقوس العامة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، كل من " ج م ال " 58 عاما تاجر ذهب، مقيم بندر فاقوس و" م أ ع" 66 عاما ربة منزل مقيمة فيصل الهرم، و" م ص م ف" 44 عاما محاسب مقيم فاقوس، و" محمد ع ع" 40 عاما محامى مقيم فاقوس، و" أ ع ح" 54 عاما معاون قضائى بمحكمة فاقوس مقيم فاقوس، للمحاكمة، لقيامهم فى غضون عام 2018 بدائرة قسم شرطة فاقوس، المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا فيما بينهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام سيء النية، وهو المتهم الخامس، فى ارتكاب تزوير محررين رسميين هما صحفية الدعوى رقم 5235 لسنة 2018 صحة توقيع فاقوس، وإعلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى، للمدعى عليه" ط ح" فى تلك الدعوى بأن أثبت الأخير على غير الحقيقة تقابله وإياه وإعلانه لشخصه بتاريخ 5 نوفمبر عام 2018 فى حين أنه قد ثبت وفاة يقينيا بتاريخ 9 مارس 2018،جاعلا بذلك واقعة مزورة كما قاموا بتزوير توقيع المتوفى " ص م" بعلاقة مستندية مزورة تزوير عقد بيع.