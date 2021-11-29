الرى: حملة موسعة لإزالة 109 أقفاص سمكية مخالفة بفرع رشيد

كتبت ــ أسماء نصار

كشف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أنه تم إزالة ما يقرب من 21 ألف حالة تعدٍ بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تم إزالة (46) من الأقفاص السمكية المخالفة بمساحة (2480) متر مربع بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، وإزالة (63) قفصا مخالفا بمساحة (3400) متر مربع بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، نظرا لتأثيراتها البيئية السلبية.

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 3388 كيلومترا بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4519 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 1917 كيلومترا، تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 9824 كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومترا، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 33 كيلومترا، وجارى العمل في باقى الاطوال.