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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "مصر القوة والسلام"

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:09 م
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "مصر القوة والسلام" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان: "مصر.. القوة والسلام".

ويستمر المعرض على مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الاثنين إلى الخميس.

ونظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2021 " فى دورته الثانية والذى تجرى فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.


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