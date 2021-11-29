الديلر تحت مجهر مكافحة المخدرات.. ضربات استباقية لأباطرة الصنف

كتب عبد الله محمود

العديد من الضربات الأمنية المتلاحقة الناجحة توجهها أجهزة الأمن يوما بعد لأوكار وتجار المخدرات على مستوى الجمهورية، فهناك العديد من مروجى المواد المخدرة "الديلر" سقطوا فى قبضة رجال الأمن، بعد أن ذاع سيطهم فى سوق الكيف والمزاج.

فالديلر هو الشخص الذى يقوم بتكوين تشكيل عصابى يتخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المخدرات على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم التى يتبع لها، مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم.

فى السطور القادمة نستعرض أبرز مشاهير عالم المزاج، الذين سقطوا فى قبضة رجال الأمن بعد أن اشتهروا بسمعتهم السيئة فى تجارة المخدرات.

المعلمة نجاح ملكة سوق المزاج فى الجيارة

صفحة على الفيس بوك كتب عليها " لو عايز ترتاح روح عند نجاح "، استعرضت خلاها "نجاح" صاحبة أكبر دولاب مخدرات في الجيارة كافة أنواع المواد المخدرة، من مخدر الحشيش والبانجو وصولا إلى الأقراص المخدرة والهيروين، لكن سرعان ما استعاد رجال الأمن زمام الأمور مرة اخرى، وعاودوا لسابق عهدهم فى مهاجمة ومداهمة كافة أوكار الجريمة، واقتلاع جذور هذه العناصر الإجرامية من مصدرها، حيث تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط "نجاح" ملكة سوق المزاج متلبسة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبلها، وأحيلت للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أمال "امبراطورة مملكة المزاج بفيصل"

لم يتجاوز سنها الأربعين، لكنها استطاعت أن تجمع ثروة لا بأس بها من تجارة الكيف بشتى أنواعه " حشيش وهيروين وأقراص مخدرة"، اتخذت من منطقة الملكة بدائرة قسم فيصل، مكانا لها لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث كونت عصابة كبيرة من الخارجين عن القانون لترويج المخدرات، ووزعة صبيانها على ناصيات الشوارع فى المنطقة لجلب الزبائن وتوزيع الصنف، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أجرت تحرياتها وجمع المعلومات اللازمة حول إمبراطورة المزاج فى فيصل، واستصدرت إذن مسبق من النيابة العامة، وتم إعداد الأكمنة اللازمة.