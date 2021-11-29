الداخلية تحرر 8409 مخالفات لمواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية فى ضبط 8409 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل8380 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 29 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 892 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 211)قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1115 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.