اليوم السابع
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الخشت: جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم فى مجال التوظيف

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:11 ص
الخشت: جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم فى مجال التوظيف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الملتقى التوظيفى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يسير فى إطار الخطة الربط الجوهرى بين الجامعة وسوق العمل والمجتمع الخارجى، خاصة فيما يتعلق بمجال التوظيف، وهذه الخطة الاستراتيجية مرتبطة بخطة الدولة 2030.
 
وأوضح الدكتور الخشت خلال كلمة له بافتتاح الملتقى التوظيفى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن جامعة القاهرة استطاعت أن تحقق تقدما فى هذا الإطار من خلال التقدم فى التصنيفات الدولية وأصبحت بالمرتبة 300 من بين جامعات العالم فى مجال التوظيف.
 
وتابع رئيس جامعة القاهرة، مصر لن تستطيع أن تتقدم وهى تجدف بمجداف واحد وهو الحكومة ولكن لابد لها من عدة مجاديف حتى تنهض وتتسارع على خطى التقدم ومما الرأسمالية الوطنية ولها دور بارز وتعد اهم أسباب حدوث النهضة الأوروبية وحدث فى الصين أيضا.
 
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسة تتطلع بدور كبير كأحد قاطرات التى تقود جامعة القاهرة نحو تحقيق مزيد من التقدم فى الخريطة الدولية للجامعات والإسهام فى المشاركة مع المجتمع الخارجى لاسيما فى مجالات سوق العمل سواء السياسة أو الاقتصاد أو الإدارة العامة والاحصاء وكلها محاور مرتبطة بسوق العمل وايضا دور الجامعة فى الإسهام فى المجتمع تسير الجامعة على مستوى المحافظات آخرها توفير قوافل طبية المحافظات فى إطار مبادرة حياة كريمة.
 
واستعرض رئيس جامعة القاهرة عدد من المشروعات القومية التى تنفذها الجامعة سواء مستشفى ثابت ثابت ومشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس والفرع الدولى ومعهد الأورام.

التعليم العالى

جامعة القاهرة

سياسة واقتصاد

الملتقى التوظيفى

سوق العمل

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