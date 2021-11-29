اليوم السابع
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الخارجية الإيرانية: لا نريد أن تصل المفاوضات النووية إلى طريق مسدود

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 10:23 ص
الخارجية الإيرانية: لا نريد أن تصل المفاوضات النووية إلى طريق مسدود المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، غن بلاده لا تريد أن تصل المفاوضات النووية إلى طريق مسدود، لافتا إلى أن وفد طهران لن يجري محادثات ثنائية مع الجانب الأمريكي في فيينا.

وأضاف اليوم، الاثنين فى مؤتمره الصحفى قبل الجولة السابعة من المفاوضات النووية المقررة انطلاقها عصر اليوم، فى فيينا، "سنصل إلى نتائج مقبولة إذا شاركت الأطراف الأخرى بنفس جديتنا في المفاوضات".

وأكد المسئول الإيرانى: "لا نرى طريقا للتفاوض مع واشنطن من دون رفع العقوبات المفروضة علينا، نحن ملتزمون بتعهداتنا وبرنامجنا النووي سلمي وعلى واشنطن رفع الحظر المفروض علينا".

وتابع: " لدينا الإرادة الجدية لتحقيق التفاهم في فيينا وهذه الفرصة لن تبقى إلى الأبد، وإذا كانت واشنطن جادة لحل النقاط الخلاف المتبقية سيكون مسار المفاوضات سهلا".

وتستأنف في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الاثنين، المفاوضات حول إحياء الصفقة الخاصة بالبرنامج الإيراني النووي المبرمة عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

ويستضيف فندق "كوبورغ"، الموقع التقليدي للمفاوضات، اجتماعا على مستوى المدراء السياسيين للجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي، وذلك بعد أن جرت السبت والأحد مشاورات غير رسمية في إطار الاستعدادات لاستئناف العملية التفاوضية.

وستصبح الجولة الجديدة للمفاوضات السابعة من نوعها والأولى بعد تولي الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، منصبه في أغسطس 2021.

يذكر أن الأطراف أجرت 6 جولات تفاوضية في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين قبل تعليقها بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران.

وتهدف هذه المباحثات إلى عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة النووية التي انسحبت منها من جانب واحد عام 2018، وعودة إيران إلى تطبيق كافة التزاماتها بموجب "خطة العمل الشاملة المشتركة".


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