اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش اليمنى ينجح في كسر هجوم لجماعة الحوثي بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 07:30 ص
الجيش اليمنى ينجح في كسر هجوم لجماعة الحوثي بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب الجيش اليمني
أ ش أ

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أعلن الجيش اليمني نجاح قواته -بإسناد من المقاومة الشعبية- في كسر هجوم لجماعة الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، تكبّدت العناصر على إثره خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن مصدر عسكري يمني، أن مدفعية الجيش أعطبت طاقمين قتاليين تابعين للحوثي يحملان تعزيزات في طريقها إلى الجبهة الجنوبية، كما أسقطت جميع من كانوا على متنهما من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

 

وأشارت الوكالة اليمنية إلى أنه بالتزامن، شن طيران تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، مستهدفاً تجمعات وآليات قتالية تابعة لعناصر الحوثي في مواقع متفرقة جنوب مأرب، من ضمنها تدمير عربة (بي إم بي) وطاقمين قتاليين.

 


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