الجامعة العربية تعرب عن تضامنها مع الصومال فى مواجهة موجة الجفاف

بيشوى رمزى

أعربت الامانة العامة لجامعة الدول العربية عن تضامنها مع جمهورية الصومال فى مواجهة الأزمة الإنسانية الشديدة التى تمر بها نتيجة موجة الجفاف التى تضرب البلاد داعيةً للاستجابة إلى النداء الذى وجهه رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلى لمساعدة بلاده على مواجهة الكارثة.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن الصومال يشهد موجة جفاف متفاقمة بعد ثلاثة مواسم متتالية غير ممطرة، وأنه معرض لخطر موسم أمطار رابع ضعيف فى عام 2021 مما أدى إلى موجة الجفاف الحالية إلى تضرر حوالى 2.6 مليون شخص من الجفاف وتبعاته (أى ما يقارب من ربع السكان)، والى نزوح ما يقرب من مائة ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، مع ما ينطوى عليه ذلك من تصاعد احتمالات انتشار الأوبئة والأمراض بسبب صعوبة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب إلى جانب سوء مرافق الصرف الصحي.

وناشدت الأمانة العامة المجتمع الدولى، بما فى ذلك وكالات الاغاثة الإنسانية الأممية والدولية، الوقوف بجانب شعب الصومال، وتوسيع نطاق الاستجابة المالية لمواجهة الاحتياجات الناشئة فى المناطق المتضررة، بشكل مباشر أو من خلال التنسيق مع الجهات المعنية فى الجامعة العربية.