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خلال الملتقى التوظيفى بجامعة القاهرة..

التموين: يصعب فصل سوق العمل عن الجامعات والمناطق اللوجيستية توفر 30 ألف وظيفة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:15 ص
التموين: يصعب فصل سوق العمل عن الجامعات والمناطق اللوجيستية توفر 30 ألف وظيفة جانب من الندوة
كتب ـ محمد صبحى

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وجه خالد شرف مساعد وزير التموين والتجارة الخارجية، الشكر إلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على تنظيم الملتقى التوظيفى.
 
وقال العميد خالد شرف، إن وزير التموين كان حريصا على التواجد ولكن نظرا لارتباط سيادى اعتذر عن الحضور، موضحا أننا لا نستطيع  فصل سوق العمل عن الجامعات، مشيرا إلى أن  وزارة التموين عقدت بروتوكولات تعاون مع الجامعات لتدريب الطلاب، لحدوث مزج مع احتياجات سوق العمل لإيجاد فرص عمل جيدة.
 
وتابع خلال كلمة له بافتتاح الملتقى التوظيفى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن وزارة التموين أطلقت مشروع جمعيتى وهو المشروع الذى وفر فرص عمل لشباب كثير ووصلنا إلى 6650 منفذا على مستوى الجمهورية والمشروع يصل للقرى والنجوع وغير مقتصر على عواصم المحافظات، ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى مشروع المناطق اللوجيستية وهذا يوفر عمالة تقترب من 20 إلى 30 ألف للمحافظة الواحدة بالإضافة إلى مشروع الصوامع الذى يوفر فرص عمل كثيرة أيضا.
 
وأكد أن وزارة التموين لا تستطيع الاستغناء عن الجامعات، وجامعة القاهرة داعم للتطور والرقى ونسعى لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

جامعة القاهرة

التموين

التعليم العالى

وزارة التموين

الملتقى التوظيفى للطلاب

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