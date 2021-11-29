التعليم توجه المديريات بترشيد الإنفاق لتغطية احتياجاتها المالية فى سد العجز

محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بالالتزام بالكتاب الدوري الصادر من الوزارة بشأن الاستعانة بالمعلمين المؤهلين بنظام الحصة، مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة وسد العجز بالمعلمين، وانتظام العملية التعليمية من خلال استقرار العمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021.



وأوضحت الوزارة فى خطابها، أنه في ضوء كتاب رئيس قطاع الأمانة العامة بشأن المخصص المالي للمديريات لهذا الشأن، بأعداد العجز في معلمي المواد الأساسية بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، يجب التوجه نحو ضرورة ترشيد الإنفاق في المبالغ المخصصة للمديريات حتى يتسنى لها تغطية العام الدراسي الحالي 2022/2021، کاملا حتى نهايته.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسى 2021/2022، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتحقيق عام دراسى منضبط بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.



وأكدت الوزارة، أنه يتم تقديم طلب العمل بنظام الحصة عن طريق مدير عام الإدارة التعليمية ورفعه إلى مدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بنظام الحصة من عدمه طبقًا لحصر العجز بكل مادة على مستوى المديرية، وطبقًا للشروط الواردة بالكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 2021/9/20.



وأشارت الوزارة إلى أن العمل بالمدارس يكون بنظام التطوع (مجانًا) من حملة المؤهلات العليا التربوية، وينحصر عمل المتطوع فى معاونة المعلمين طبقًا لما يتم تكليفهم به من خلال مشرف المادة.



وتابعت: "يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، على أن تكون الأولوية فى العمل بنظام الحصة لمعلمى المواد الأساسية".



وأكدت ضرورة مراعاة عدم اشتراك المتطوع أو المستعان بهم للعمل بنظام الحصة فى أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، ويتم الاستعانة بهم من بداية العام الدراسى وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.