التعليم توجه المدارس بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالفصول

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم توجيه المديريات والإدارات بمتابعة المدارس فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول، خاصة مع ظهور متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا ، مشددة على أن الدراسة مستمرة ولا نية لتأجيلها.

كان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أكد أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائى فى مصر والعالم، بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم "أوميكرون".

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن الوزارة أيضاً، تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.

وأكد أن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات والوفيات الشديدة الناجمة عن الإصابة COVID-19، مشيراً إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.

وقال "عبد الغفار"، إن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات التصدي للجائحة.

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا.