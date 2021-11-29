اليوم السابع
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البيئة: تشجيع المشاركة المجتمعية بمشروع "الفيوم أفضل بدون بلاستيك"

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 10:11 ص
البيئة: تشجيع المشاركة المجتمعية بمشروع "الفيوم أفضل بدون بلاستيك" وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت ــ منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة بدأت في السنوات القليلة الماضية باتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، مشيرة إلى استمرار إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعي وإيجاد مشاركة مجتمعية، ودعم الوزارة لمقترحات منظمات المجتمع المدني والشباب في مجال الحد من استهلاك البلاستيك وإعادة تدويره.

وأشارت وزيرة البيئة خلال استعراضها تقريرا حول أنشطة مشروع "الفيوم أفضل بدون بلاستيك"، إلى أنه بدأت المرحلة الأولى من خلال إطلاق المبادرة الوطنية للحد من استخدامه، حيث تم خلالها إعداد دراسة تحليلية لمنظومة البلاستيك في مصر، وانتهت الدراسة إلى 4 بدائل رئيسية لتلك الأكياس، وهي الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، والأكياس غير المنسوجة. 

وأضافت الوزيرة، أنه تم إطلاق المشروع بمحافظة الفيوم كونها تعاني من الاستخدام المفرط لأكياس البلاستيك، فكان من الضرورى تنفيذ مشروعات ومبادرات محلية بالمحافظة للحد من أضرار التلوث البلاستيكي، والمشروع ممول من مرفق البيئة العالمية، وبرنامج المنح الصغيرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويسعى المشروع الى التوعية بالحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، من خلال إطلاق حملات توعية بأضرار ومخاطر استخدام البلاستيك على البيئة والصحة، كما يقود بمبادرات تهدف لإيجاد بدائل مناسبة سواء أكياس الورقية او القماش، حيث يتم التطبيق على سلاسل السوبر ماركت والصيدليات الكبرى كنقطة انطلاق لنشر المبادرة.


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