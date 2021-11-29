البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بالمقر الباباوى

كتب ـ محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الذي يزور مصر حاليًا، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الإعداد لانعقاد الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط والتى تعقد كل 4 سنوات.

وحضر اللقاء القس رفعت فكري الأمين العام المشارك وهوجيت سلامة، مديرة العلاقات العامة وجرجس صالح الأمين العام الفخري للمجلس.

جدير بالذكر، أن مجلس كنائس الشرق الأوسط، والمعروف باسم MECC ، تأسس عام 1974 ويضم أربعة عائلات كنسية كبيرة فى 9 دول من دول الشرق الأوسط، وتعتبر الكنيسة المصرية من أوائل الكنائس التي شاركت في تأسيس المجلس.



جانب من اللقاء



جانب من المقابلة