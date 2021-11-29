اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بالمقر الباباوى

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:09 ص
البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بالمقر الباباوى البابا تواضروس الثانى يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط
كتب ـ محمد الأحمدى

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استقبل قداسة  البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الذي يزور مصر حاليًا، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الإعداد لانعقاد الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط والتى تعقد كل 4 سنوات. 

وحضر اللقاء القس رفعت فكري الأمين العام المشارك وهوجيت سلامة، مديرة العلاقات العامة وجرجس صالح الأمين العام الفخري للمجلس.

جدير بالذكر، أن مجلس كنائس الشرق الأوسط، والمعروف باسم MECC ، تأسس عام 1974 ويضم أربعة عائلات كنسية كبيرة فى 9 دول من دول الشرق الأوسط، وتعتبر الكنيسة المصرية من أوائل الكنائس التي شاركت في تأسيس المجلس.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب من المقابلة
جانب من المقابلة

 

لقاء قداسة البابا
لقاء قداسة البابا

 


البابا تواضروس الثانى

الكنيسه الارثوذكسيه

المقر الباباوى

مجلس كنائس الشرق الاوسط

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