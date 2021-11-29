الانشقاقات تضرب نظام آبي أحمد.. إيقاف مستشارة للحكومة الإثيوبية.. اعرف السبب

وكالات

تم إيقاف وزيرة التخطيط والتنمية إيليني جبريميدين من منصبها كمستشارة اقتصادية مستقلة لمشاركتها في اجتماع عقد لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية ضد الحكومة الشرعية لإثيوبيا التي انتخبت من قبل الشعب.

وقال بيان للمجلس المستقل للاستشارات الاقتصادية، "نعلن عن إيقاف إيليني جبريميدين والتي كانت تعمل كمستشارة اقتصادية مستقلة في 28 نوفمبر 2021"، وذلك بعد الكشف عن فيديو مُسرب في مؤامرة للإطاحة بالدولة وكان مؤتمر الفيديو نظمه مركز السلام والتنمية الدولي (PDCI) والعديد من المنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الدكتورة إيليني جبري-ميدهين ، العضو النشط في ICEA ، قد تورطت في تصريحات طرحت تساؤلات حول التزاماتها بتقديم مشورة اقتصادية غير حزبية إلى حكومة إثيوبيا".

وجاء في البيان أن الدكتورة إيليني جبري-ميدهين ، العضو النشط في المجلس الدولي لشؤون البيئة، قد تورطت في تصريحات تشكك في التزاماتها بتقديم المشورة الاقتصادية غير الحزبية إلى حكومة إثيوبيا.

وأكد المجلس الدولي لشؤون البيئة من جديد التزامه بتقديم مشورة سياسية مستقلة وقائمة على الأدلة لرئيس الوزراء وحكومة إثيوبيا المنتخبين حسب الأصول".

وذكر البيان أن مشاركة الدكتورة إيليني وتصريحاتها سعت إلى نزع الشرعية عن الحكومة الإثيوبية الحالية من خلال الدعوة المستمرة لتغيير النظام".