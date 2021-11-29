الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

أ.ش.أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 8 فلسطينيين من الضفة الغربية، وتم اعتقال أحدهم داخل الخط الأخضر في الأراضي الإسرائيلية.

وقالت مصادر في القدس المحتلة إنه تم اعتقال أربعة فلسطينين وهم سليمان عريبة من أبو ديس، ومحمد طاهر سلامة، والفتى عمر العناتي من بلدة عناتا، وحمزة الجولاني من حي باب حطة بالبلدة القديمة بعد أن داهمت قوات الاحتلال منازل ذويهم وفتشتها.

وفي بلدة العبيدية في بيت لحم، قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني عزام حسين ردايدة (42 سنة)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي محافظة قلقيلية شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب حسام سلامة سليم (29 سنة) من بلدة عزون أثناء وجوده قرب المدخل الغربي للبلدة كما اعتقلت الشاب محمود شتيوي (23 سنة)، بعد أن داهمت منزل ذويه في قرية كفر قدوم، وفتشته.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشاب عدي السعدي من مخيم جنين أثناء وجوده في مدينة أم الفحم.

من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين والاعتداء على بعضهم.