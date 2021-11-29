الأمين العام للأمم المتحدة: ندعم الشعب الفلسطينى لبناء مستقبل يسوده السلام

بيشوى رمزى

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأدعو الطرفين كذلك إلى العمل البناء لإنهاء إغلاق غزة وتحسين الظروف المعيشية لجميع الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.

وأضاف خلال كلمته فى فعالية التضامن مع الشعب الفلسطينى التى نظمتها جامعة الدول العربية، وألقاها نيابة عنه منسقة الأمم المتحدة المقيمة لدى مصر إيلينا بانوفا، اليوم الاثنين، أن الهدف العام ما زال يتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وتلبيان التطلعات الوطنية المشروعة لكلا الشعبين، على أن تقوم الحدود بينهما على خطوط عام 1967 وتكون القدس عاصمة كلتا الدولتين.

وأثنى جوتيريش على الجهات المانحة السخية التي تدعم الأونروا داعيا الدول الأعضاء إلى توفير التمويل في الوقت المناسب وبطريقة يمكن التنبؤ بها لتمكين الوكالة من القيام بعملها الحيوي.

وشدد على الالتزام الثابت تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه لإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل يسوده السلام والعدالة والأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.