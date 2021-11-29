الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل 33 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن الارتفاع فى درجات الحرارة يصل ذروته اليوم الإثنين على كافة الأنحاء، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 33 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء تأتى كما يلى:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 18 درجة

ويشهد اليوم الإثنين ، ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة