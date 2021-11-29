إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى بمركز مغاغة فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الدائرى بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف.

كما تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم تلقت أجهزة الأمن بالمنيا بلاغا من عمليات النجدة، بتصادم سيارتين ملاكي، بالطريق الدائري أمام قرية بلهاسا التابعه لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن حدوث تصادم سيارتين واسفر عن إصابة 6 أشخاص وهم، محمد عبدالمنعم وبيشوي منير ومحمد حسن، وابنائه ريتاج وسما وحسن، مقيمون جميعا بمركز العدوة تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.