إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين على طريق الأوتوستراد بحلوان

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان بجروح وكدمات إثر تصادم سيارتين بطريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين في الاتجاه المؤدي لمدينة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث للعمل على تنظيم حركة السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف ورجال المرور لموقع الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتم خروجهما بعد تلقي الرعاية اللازمة والاطمئنان علي حالتهما الصحية، وتبين إصابتهما بإصابات طفيفة، فيما رفعت الأوناش المرورية حطام الحادث.