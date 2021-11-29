اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 10:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين على طريق الأوتوستراد بحلوان

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 09:25 ص
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين على طريق الأوتوستراد بحلوان حادث تصادم - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصان بجروح وكدمات إثر تصادم سيارتين بطريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين في الاتجاه المؤدي لمدينة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث للعمل على تنظيم حركة السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف ورجال المرور لموقع الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتم خروجهما بعد تلقي الرعاية اللازمة والاطمئنان علي حالتهما الصحية، وتبين إصابتهما بإصابات طفيفة، فيما رفعت الأوناش المرورية حطام الحادث.
 

حادث مروري

حلوان

اخبار الحوادث

حادث تصادم

اصابة شخصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة