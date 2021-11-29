إزالة 13 قفصا سمكيا بنهر النيل فى حملة بدسوق وفوه بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، حملة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على نهر النيل "فرع رشيد"، اليوم الأحد، بنطاق مركزي دسوق فوه بمحافظة كفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء عماد موسى، حكمدار مديرية الأمن، وسيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه وبمشاركة شرطة المسطحات المائية، وجهاز حماية النيل، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 17قرار، وتم إزالة 13 قفصًا سمكيًا، بمشاركة عدد من المعدات والحفارات المحملة على صنادل، للقيام بأعمال الإزالة الفورية للأقفاص السمكية في نطاق محافظة كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يوجه الشكر للقيادات الأمنية برئاسة اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وشرطة المسطحات، وكل المشاركين في الحملة، مناشداً أهالي المحافظة بالحفاظ على نهر النيل، وعدم التعدي عليه بأي صورة من صور التعدي ،لأنه المصدر الرئيسي للمياه في مصر، ويجب الحفاظ على كل قطرة من مياهه.



ازالة الاقفاص بنهر النيل بكفر الشيخ



جانب من ازالة الاقفاص السمكية



جانب من الاقفاص السمكية