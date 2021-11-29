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أمين الفتوى لـ"من مصر": لا مانع شرعى لزواج الرجل بمن تكبره في السن

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:47 ص
أمين الفتوى لـ"من مصر": لا مانع شرعى لزواج الرجل بمن تكبره في السن الشيخ عمرو الوردانى
كتب أيمن رمضان

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قال عمرو الوردانى، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يوجد أى مانع شرعى فى أن يتزوج الشاب بزوجة تكبره فى السن، موضحاً أن المصريين لديهم هاجس من هذا الأمر بسبب بعض الأمور الخاطئة، لافتاً إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة وكانت تكبره فى السن.

وأضاف "الوردانى"، خلال حواره ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد بشتو، عبر قناة "cbc"، أن هناك عدة عوامل نتج عنها تشكيل الهاجس لدى البعض فى النفور من زواج الكبيرة، منها النضوج العقلى، وتابع:"عقل المرأة قابل للنضوج أكثر من الرجل ورغم ذلك الرجل يحتاج إلى من يقود منزله خلال عدم وجوده أو شخص يستشيره فى بعض الأمور وهنا الزوجة تكون الأنسب".

وأكمل "الوردانى":"هناك هاجس آخر وهو العمر الإنجابى، فيما يتعلق بالزواج من الكبيرة وهذا أمر غير صحيح أيضاً كون هناك الكثير من الزوجات أنجبن وهن فوق سن الأربعين".

من جانبه قال ممدوح المصرى، منسق فنى فى برنامج «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعى، والذى شارك فى الحوار،إن الصورة النمطية عن الزواج أدى إلى الظواهر المغلوطة عن الزواج، وتابع:"الزواج ليس له سن مناسب بل شخصية مناسبة ومن يبحث عن الاستقرار وهذا ما نعمل عليه من خلال برنامج مودة".

وأكد "المصرى"، أن تدخل الأهل إلى جانب الاختيار الخاطئ والضغوط المجتمعية تدفع الشباب للزواج من أجل أمور غير صحيحة ينتج عنها مشاكل عدة، ولا تفرز الهدف الأساسى الذى سن من أجل الزواج.


اخبار مصر

الافتاء

زواج الكبيرة

مودة

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