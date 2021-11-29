أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها الشرقية-إيسترن كومباني، المجموعة المالية هيرميس القابضة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وسط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13273 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4441 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 2099 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 3065 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4205 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العبور للاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رواد السياحة-رواد 3 ملايين سهم، 38956 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأهلي للتنمية والاستثمار 2900 سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الشرقية-إيسترن كومباني، البدر للبلاستيك 61 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 3485 سهم، 25 ألف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 3321 سهم، 500 ألف سهم، 121 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 9500 سهم.

أعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شراء الشركة الأولى 370 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.79%، شراء الشركة الثانية 495 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.77%، شراء الشركة الثالثة 810.5 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.51%، شراء الشركة الرابعة 520 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.78%، شراء الشركة الخامسة 325 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي الأسهم المشتراه 4.3 مليون سهم.

كما أعلنت شركتا العربية للصناعات الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، أنه لا توجد أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على ارتفاع سعر السهم.

في سياق منفصل قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن الشركة حققت عجزًا قدره 3.979 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل عجز قدره 4.539 مليون جنيه خلال الشهر المثيل من العام المالي السابق.