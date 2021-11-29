أسعار العملات بالبنوك المصرية اليوم الاثنين 29-11-2021

كتبت ريهام الباشا

سجلت أسعار العملات تباينا ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الاثنين 29-11-2021 أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، كما استقر الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.23 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.19 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.61 للشراء، 17.80 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.52 للشراء، 17.83 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.83 جنيه للشراء، 21.00 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 20.76 جنيه للشراء، 21.03 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.