اليوم السابع
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أسعار الدولار اليوم الاثنين 29-11-2021 فى مصر

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 10:11 ص
أسعار الدولار اليوم الاثنين 29-11-2021 فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 29-11-2021، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا ثباتا بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.
 
15.76 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سعر الدولار

الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

الدولار امام الجنيه

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