اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أخذه بحجة تطعيمه.. سيدة تستغيث بمحكمة الأسرة لاستعادة طفلها من طليقها

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:18 م
أخذه بحجة تطعيمه.. سيدة تستغيث بمحكمة الأسرة لاستعادة طفلها من طليقها محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"حرمنى زوجى السابق من طفلى الصغير منذ أربع سنوات، ورفض تمكينى من رؤيته، بعد أن أخذه منى بحجة تطعيمه ثم رفض عودته لى وذلك منذ أن كان عمره 3 شهور، لأعيش فى عذاب ما بين المحاكم للحصول على حكم بضمه، وما بين أقسام الشرطة أملا فى تنفيذ الحكم القضائى الذى بحوزتي".. بتلك الكلمات وقفت سيدة تشكو بمحكمة الأسرة بشبرا حرمانها من طفلها، وناشدت المجلس القومى للمرأة لمساعدتها لرفع الظلم عنها بعد عجزها تنفيذ الحكم بضم طفلها بعد تهرب طليقها وإخفائه الصغير.

وأشارت الأم بدعواها: "زوجى طلقنى غيابى دون أن أفعل له شيء بسبب شكوتى من سلوكه وتصرفاته، وشهر بسمعتي، واعتاد إيذائى لدرجة اصطحابى إلى مستشفى للأمراض النفسية حتى يثبت مرضى كذبا خوفاً من ملاحقته بالبلاغات والقضايا بعد تعديه على بالضرب، وتحايله لإسقاط حقوقى الشرعية من قائمة منقولات بلغت 85 ألف جنيه ومصوغات وصلت إلى 10 ألاف جنيه".

وتابعت الزوجة: "عشت خادمة لعائلته وتحملت تحريضهم لزوجى على إيذائي، رغم أنهم من قاموا باختيارى له بعد رؤيتهم لى فى أحدى الأفراح، وعندما شكوت من إدمانه للمواد المخدرة قامت الدنيا ولم تقعد وأصبحت مطاردة من قبلهم، وأخيرا طلقنى زوجى غيابيا، لأعيش فى جحيم وأضطر إلى تحرير لاغ ضده بتعديه على بالضرب، واحتجازه طفلى الصغير لدى أهله بالمرج".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.


محكمه الاسره

الازواج بالاجبار

العنف ضدالزوجات

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شخص فى دعوى نشوز: "زوجتى تركت المنزل بعد 17 يوما فقط من الزواج"

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:00 ص

مطلق بدعوى حبس وإسقاط حضانة: زوجتى السابقة حرمتنى من رؤية ابنتى رغم مرضها

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:30 ص

زوج يطالب بتخفيض نفقة ابنه بعد صدور حكم بإلزامه بدفع 400 ألف جنيه

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:30 ص

الخلافات الزوجية تغزو العالم الافتراضى.. الهجر بـ"البلوك وحذف صور شريك الحياة" من صفحات التواصل الاجتماعى.. وطلاق الزوج لزوجته بـ"رسالة الكترونية".. ورأى قانون الأحوال الشخصية فى وقوع الطلاق

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة