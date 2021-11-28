9 معلومات عن تنمية الكشف التجاري للذهب في منطقة إيقات بالصحراء الشرقية

كتبت - مروة الغول

يعد الكشف الذى تحقق بمنطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية واعداً، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتنمية كشف إيقات التجارى الذى تم تحقيقه بجهود مصرية خالصة وكانت كالتالي..

1- إطلاق خطة طموحة لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة القادمة

2- احتمالات مرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف .

3- يبلغ متوسط تركيز الذهب 5ر1جرام فى الطن.

4- وجود احتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى.

5- إجمالى استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، كما يعد نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة .

6- إيقات ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم . 7- يعد تدشين الاجتماع الأول للشركة أحد ثمار برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومى.

8-اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية والالتزام بكافة مايمكن تنفيذه من ضوابط واشتراطات لتحقيق الأمن والسلامة للعمليات والمنشآت والعاملين، فى ظل الرؤية الواضحة لأن تكون الشركة الجديدة بنظامها ونتائج أعمالها واستغلال الخبرات الوطنية المتراكمة والالتزام لدى هيئة الثروة المعدنية والشركاء والتعاون البناء مع جهات الدولة وتنمية المجتمع المحيط بمنطقة الامتياز لإقامة نموذج ناجح يحتذى به فى مجال التعدين .

9-الإجراءات التي تمت منذ الإعلان عن الكشف وحتى الآن من أعمال حفر مستمرة لزيادة الاحتياطى وإقامة التسهيلات والبنية الأساسية من منشآت ومعدات ومصنع الاستخلاص وتمهيد طرق اللازمة للإنتاج .