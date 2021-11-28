7 دول أوروبية تدخل قائمة السفر "الحمراء" فى الفلبين.. تعرف عليها

أفادت تقارير إعلامية أن الفلبين أدخلت 7 دول أوروبية إلى قائمة السفر "الحمراء" على خلفية انتشار متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات لمكافحة تفشي الأمراض المعدية أكدت فى بيان، اليوم الأحد أن السلطات حظرت دخول المسافرين من 7 دول أوروبية بسبب خطر انتشار متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا، وهى النمسا والتشيك والمجر وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا، ابتداء من 28 نوفمبر الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم، قائمة السفر الحمراء".