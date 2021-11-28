‏نائب محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف بالمحلة الكبرى

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية صباح اليوم الأحد، أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها ومتابعة نسب المشروعات بشوارع حى ثان المحلة الكبرى، وذلك خلال جولة رافقه خلالها المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى.

بدأت الجولة بتفقد منطقة المستعمرة "مشروع مدينة المحلة الجديدة"، ثم استكمل الجولة بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة منشية البكرى لمتابعة رصف باقى الشارع، ثم استكمل الجولة بتفقد الطريق الواصل بين عزبة خضر بالطريق الدائرى استعدادا لرصف الشارع ضمن خطة التطوير، حيث أوصى بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الهندسية والفنية التى تجرى داخل نطاق الحى لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة.

وعقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، مساء أمس السبت، اجتماعاً بديوان عام المحافظة لمناقشة ملفى استئناف أعمال البناء والرصف، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف طلبات استئناف تراخيص أعمال البناء وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء باقتصار تعامل المواطن مع المركز التكنولوجى حتى يتسنى له إنهاء كافة الإجراءات من خلال المركز فقط دون اللجوء إلى عدة جهات، كما ناقش المحافظ موقف أعمال الرصف فى " حى أول وثان المحلة ومركزالمحلة"، بحضور العميد حسام ممثلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية موجهاً بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه.