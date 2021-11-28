وزير صحة بريطانيا يكشف تدابير كورونا الجديدة بعد اكتشاف حالات "أوميكرون"

كتبت رباب فتحى

ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أنه من المتوقع أن يحدد وزير الصحة ساجيد جاويد كيف ومتى ستدخل تدابير فيروس كورونا الجديدة، حيز التنفيذ وذلك فى أعقاب اكتشاف الحالات الأولى لمتغير أوميكرون الجديد فى المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة - فى تقرير عبر موقعها الإليكترونى اليوم الأحد - أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أعلن أمس السبت أن أغطية الوجه ستكون إلزامية فى المحلات التجارية وفى وسائل النقل العام فى إنجلترا، وذلك سط إجراءات "مؤقتة واحترازية" لمكافحة المتغير الجديد.

واشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتى بعد أن تم تحديد أول حالتين - "مرتبطتين" بمتغير أوميكرون -إذ ترتبطان بالسفر إلى جنوب إفريقيا - فى إنجلترا فى وقت متأخر من يوم الجمعة.

ونسبت الصحيفة إلى جونسون قوله -مخاطبا الشعب البريطانى فى مؤتمر صحفى فى داونينج ستريت- أن جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة سيُطلب منهم إجراء اختبار /بى سى أر/ وعزل أنفسهم فى المنزل حتى يتم سلبية نتيجة اختبار كوفيد الخاص بهم. وأضاف أنه سيتم إجراء مراجعة لجميع هذه القواعد الجديدة فى غضون ثلاثة أسابيع.

واشارت الاندبندنت إلى أن ما يسمى بإجراءات "خطة بى لايت" قد قوبلت بانتقادات من جانب العلماء الذين يعتقدون أنها لا تذهب إلى حد بعيد بما يكفى للتعامل مع السلالة "شديدة القابلية للانتقال".