وزير داخلية النمسا: لا تسامح مع الأعمال العدوانية فى مظاهرات كورونا

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أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر اليوم الأحد أنه لا تسامح مع الأعمال العدوانية التي ترتكب في مظاهرات رافضي قيود كورونا في البلاد.



وقال نيهمر - في تصريح اليوم - إن المظاهرات التي حدثت في عطلة نهاية هذا الأسبوع كانت سلمية إلى حد كبير.. مشيرا إلى أن الشرطة تضطر للتدخل في حالات مثل تجاهل إجراءات كورونا والسلوك العدواني وانتهاكات قانون الحظر.



وأوضح أن اعتقالات محدودة حدثت في مدينة (سانت بولتن) بسبب الاعتداءات الجسدية على ضباط الشرطة مما يمثل انتهاكا واضحا لحرية التظاهر.. لافتا إلى تظاهر 3500 شخص في هذه المدينة رفضا للتطعيم الإجباري.



وأضاف نيهمر أنه في مدينة (جراتس) تم استخدام "تحية هتلر" المجرمة قانونا خلال المظاهرات، وهو ما يعني أن مثل هذه المظاهرات يساء استخدامها من قبل المتطرفين اليمينيين، بينما جاءت المظاهرات في مدينة كلاجنفورت أكثر سلمية.