اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير داخلية النمسا: لا تسامح مع الأعمال العدوانية فى مظاهرات كورونا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:15 م
وزير داخلية النمسا: لا تسامح مع الأعمال العدوانية فى مظاهرات كورونا وزير داخلية النمسا كارل نيهمر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر اليوم الأحد أنه لا تسامح مع الأعمال العدوانية التي ترتكب في مظاهرات رافضي قيود كورونا في البلاد.


وقال نيهمر - في تصريح اليوم - إن المظاهرات التي حدثت في عطلة نهاية هذا الأسبوع كانت سلمية إلى حد كبير.. مشيرا إلى أن الشرطة تضطر للتدخل في حالات مثل تجاهل إجراءات كورونا والسلوك العدواني وانتهاكات قانون الحظر.


وأوضح أن اعتقالات محدودة حدثت في مدينة (سانت بولتن) بسبب الاعتداءات الجسدية على ضباط الشرطة مما يمثل انتهاكا واضحا لحرية التظاهر.. لافتا إلى تظاهر 3500 شخص في هذه المدينة رفضا للتطعيم الإجباري.


وأضاف نيهمر أنه في مدينة (جراتس) تم استخدام "تحية هتلر" المجرمة قانونا خلال المظاهرات، وهو ما يعني أن مثل هذه المظاهرات يساء استخدامها من قبل المتطرفين اليمينيين، بينما جاءت المظاهرات في مدينة كلاجنفورت أكثر سلمية.


النمسا

وزير الداخلية النمساوى

كارل نيهمر

كورونا

كورونا فى النمسا

مظاهرات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة